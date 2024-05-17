https://ria.ru/20240517/plen-1946696385.html

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

За неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 - в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:28

2024-05-17T15:28

2024-05-17T15:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 - в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области за прошедшую неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность