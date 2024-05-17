Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 17.05.2024 (обновлено: 15:46 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/plen-1946696385.html
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 17.05.2024
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
За неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 - в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:28
2024-05-17T15:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 - в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области за прошедшую неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Безопасность
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны: за неделю сдались в плен 63 украинских военных

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За неделю российским войскам сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из них 48 - в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области за прошедшую неделю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала