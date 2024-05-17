https://ria.ru/20240517/peskov-1946591219.html

Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества

Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2024

Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества

У России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду, это понимают обе стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:49

2024-05-17T09:49

2024-05-17T09:58

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китай

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду, это понимают обе стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим", - сказал он "Известиям".Песков отметил, что свыше 90% торговли между РФ и КНР осуществляется в нацвалютах, большая часть в юанях."Этот процесс дедолларизации будет продолжаться", - заключил он.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, дмитрий песков, в мире