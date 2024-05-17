https://ria.ru/20240517/peskov-1946591219.html
Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества
Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2024
Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества
У России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду, это понимают обе стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:49
2024-05-17T09:49
2024-05-17T09:58
россия
китай
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. У России и Китая много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду, это понимают обе стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, как мы здесь видим", - сказал он "Известиям".Песков отметил, что свыше 90% торговли между РФ и КНР осуществляется в нацвалютах, большая часть в юанях."Этот процесс дедолларизации будет продолжаться", - заключил он.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Песков: у России и Китая много взаимовыгодных областей сотрудничества
Песков: у РФ и КНР много областей сотрудничества, которые сулят взаимную выгоду