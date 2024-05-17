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Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру
Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру - РИА Новости, 17.05.2024
Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру
Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру в провинции Герат, который упростит экспорт, в том числе российской нефти в Южную Азию,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:07
2024-05-17T14:07
2024-05-17T14:07
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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру в провинции Герат, который упростит экспорт, в том числе российской нефти в Южную Азию, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. "Мы хотим начать переговоры на этот счет, и чтобы часть транзита российской нефти проходила через территорию Афганистана - это ближайший путь", - сказал Азизи на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Он также сообщил, что у Кабула уже есть программа строительства подобного логистического центра с Туркменией, Казахстаном, участвует и частный сектор Афганистана. Как Азизи заявил ранее агентству Рейтер, талибы делают ставку на "миллионы тонн нефти", которые Россия, как ожидается, может продавать в ближайшие годы в страны Южной Азии. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html
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в мире, афганистан, кабул (город), россия, россия — исламский мир: kazanforum 2024
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру
Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру в Герате
КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Кабул планирует начать переговоры с Москвой по логистическому центру в провинции Герат, который упростит экспорт, в том числе российской нефти в Южную Азию, заявил РИА Новости и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы хотим начать переговоры на этот счет, и чтобы часть транзита российской нефти проходила через территорию Афганистана - это ближайший путь", - сказал Азизи на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Он также сообщил, что у Кабула уже есть программа строительства подобного логистического центра с Туркменией, Казахстаном, участвует и частный сектор Афганистана.
Как Азизи заявил ранее агентству Рейтер, талибы делают ставку на "миллионы тонн нефти", которые Россия, как ожидается, может продавать в ближайшие годы в страны Южной Азии.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность