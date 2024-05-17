https://ria.ru/20240517/peregovory-1946651255.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:06

2024-05-17T13:06

2024-05-17T13:38

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что РФ смотрит на то, что происходит вокруг анонсируемой встрече в Швейцарии по Украине. "Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса", - сказал он журналистам.Говоря о переговорах в 2022 году, он заявил, что Россию тогда в очередной раз обманули. "Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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"Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях "Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях 2024-05-17T13:06 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин