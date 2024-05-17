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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 17.05.2024 (обновлено: 13:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/peregovory-1946651255.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:06
2024-05-17T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что РФ смотрит на то, что происходит вокруг анонсируемой встрече в Швейцарии по Украине. "Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса", - сказал он журналистам.Говоря о переговорах в 2022 году, он заявил, что Россию тогда в очередной раз обманули. "Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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4.7
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"Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях
"Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Путин: Россия в отличие от Украины никогда не отказывалась от переговоров

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что РФ смотрит на то, что происходит вокруг анонсируемой встрече в Швейцарии по Украине.
"Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса", - сказал он журналистам.
Говоря о переговорах в 2022 году, он заявил, что Россию тогда в очередной раз обманули. "Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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