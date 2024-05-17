https://ria.ru/20240517/peregovory-1946651255.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:06
2024-05-17T13:06
2024-05-17T13:38
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что РФ смотрит на то, что происходит вокруг анонсируемой встрече в Швейцарии по Украине. "Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса", - сказал он журналистам.Говоря о переговорах в 2022 году, он заявил, что Россию тогда в очередной раз обманули. "Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", - сказал Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях
"Нас в очередной раз обманули" – Путин о стамбульских договоренностях
2024-05-17T13:06
true
PT3M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин: Россия в отличие от Украины никогда не отказывалась от переговоров
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что РФ смотрит на то, что происходит вокруг анонсируемой встрече в Швейцарии
по Украине.
"Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса", - сказал он журналистам.
Говоря о переговорах в 2022 году, он заявил, что Россию тогда в очередной раз обманули. "Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело, кому и в какой степени теперь мы можем доверять", - сказал Путин.