https://ria.ru/20240517/pavodki-1946802521.html

Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов

Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов - РИА Новости, 17.05.2024

Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов

С начала паводка на реках Ишим и Тобол затопленными оказались около 500 жилых домов, 220 из них уже освободились от воды, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:51

2024-05-17T21:51

2024-05-17T21:51

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946486732_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_c933d658aa6cf0fb178770ce4cbd2c8a.jpg

ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. С начала паводка на реках Ишим и Тобол затопленными оказались около 500 жилых домов, 220 из них уже освободились от воды, сообщил губернатор Александр Моор. "С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Из опасной зоны в общей сложности были эвакуированы свыше 2 900 человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог", - написал Моор в своем Telegram-канале по итогам заседания правительственной комиссии с участием главы МЧС Александра Куренкова. Моор отметил, что в Тюменской области уже месяц длится период половодья. В середине апреля уровень опасного явления был превышен на гидропосту в селе Ильинка Казанского района (более 800 см). Потом вода только прибывала и достигла на реке Ишим исторического максимума. Сейчас по реке Ишим устойчивое снижение уровня воды, но Тобол продолжает держать в напряжении, на Иртыше пик ещё не достигнут, поэтому цифры по затоплению не окончательные. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Согласно данным главного управления МЧС Тюменской области, на пятницу в регионе остаются затопленными 272 дома, 3 191 приусадебный участок, 347 дачных домов и 38 участков автомобильных дорог.

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия