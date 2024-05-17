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Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов
Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов - РИА Новости, 17.05.2024
Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов
С начала паводка на реках Ишим и Тобол затопленными оказались около 500 жилых домов, 220 из них уже освободились от воды, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:51
2024-05-17T21:51
2024-05-17T21:51
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 17 мая – РИА Новости. С начала паводка на реках Ишим и Тобол затопленными оказались около 500 жилых домов, 220 из них уже освободились от воды, сообщил губернатор Александр Моор. "С апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Из опасной зоны в общей сложности были эвакуированы свыше 2 900 человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых. Также паводок затронул 10 мостов и 38 участков автомобильных дорог", - написал Моор в своем Telegram-канале по итогам заседания правительственной комиссии с участием главы МЧС Александра Куренкова. Моор отметил, что в Тюменской области уже месяц длится период половодья. В середине апреля уровень опасного явления был превышен на гидропосту в селе Ильинка Казанского района (более 800 см). Потом вода только прибывала и достигла на реке Ишим исторического максимума. Сейчас по реке Ишим устойчивое снижение уровня воды, но Тобол продолжает держать в напряжении, на Иртыше пик ещё не достигнут, поэтому цифры по затоплению не окончательные. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Согласно данным главного управления МЧС Тюменской области, на пятницу в регионе остаются затопленными 272 дома, 3 191 приусадебный участок, 347 дачных домов и 38 участков автомобильных дорог.
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
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тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Из-за паводка в Тюменской области затопило более 500 жилых домов
Моор: в Тюменской области затопило 500 жилых домов, 220 освободились от воды