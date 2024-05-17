США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая
Кирби: США обеспокоены развитием отношений России и Китая
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают за ними внимательно следить, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в КНР.
"Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются", - сообщил он журналистам.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай президент провел в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.