https://ria.ru/20240517/otnosheniya-1946815844.html

США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая

США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая - РИА Новости, 17.05.2024

США выразили беспокойство из-за развития отношений России и Китая

США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают за ними внимательно следить, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:46

2024-05-17T23:46

2024-05-17T23:46

китай

россия

пекин

владимир путин

джон кирби

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают за ними внимательно следить, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в КНР. "Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются", - сообщил он журналистам. Кирби добавил, что Вашингтон продолжает внимательно наблюдать за развитием отношений Москвы и Пекина. Президент России Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай президент провел в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.

https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, владимир путин, джон кирби, в мире