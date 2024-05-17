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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:44
2024-05-17T19:49
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности