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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:15
2024-05-17T23:15
2024-05-17T23:20
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происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в Telegram-канале.Также ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе и городе Шебекино."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.
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белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности