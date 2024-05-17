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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 17.05.2024 (обновлено: 11:59 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/opasnost-1946624730.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:56
2024-05-17T11:59
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.41 мск. Через 12 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности через 12 минут

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.41 мск. Через 12 минут отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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