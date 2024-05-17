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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:56
2024-05-17T11:56
2024-05-17T11:59
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.41 мск. Через 12 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности через 12 минут