https://ria.ru/20240517/opasnost-1946574422.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:32

2024-05-17T06:32

2024-05-17T06:33

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 5.09 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

россия

белгородская область

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