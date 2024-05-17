https://ria.ru/20240517/opasnost-1946574422.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:32
2024-05-17T06:32
2024-05-17T06:33
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938232874_4:0:1920:1078_1920x0_80_0_0_f38683da0c31820cd33d35a9b5bab006.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 5.09 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938232874_30:0:1467:1078_1920x0_80_0_0_4e2219348b400a9cb6d8e5055c2a4ff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия, Белгородская область
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности