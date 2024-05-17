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В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 17.05.2024 (обновлено: 06:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/opasnost-1946574277.html
В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
В Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:28
2024-05-17T06:31
специальная военная операция на украине
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ракетная опасность в Шебекино была объявлена в 5.58 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Шебекино отменили ракетную опасность

МЧС: в белгородском Шебекино отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ракетная опасность в Шебекино была объявлена в 5.58 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБезопасность
 
 
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