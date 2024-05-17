https://ria.ru/20240517/opasnost-1946574277.html

В Шебекино отменили ракетную опасность

В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024

В Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:28

2024-05-17T06:28

2024-05-17T06:31

специальная военная операция на украине

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ракетная опасность в Шебекино была объявлена в 5.58 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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2024

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шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность