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В Шебекино отменили ракетную опасность
В Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
В Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:28
2024-05-17T06:28
2024-05-17T06:31
специальная военная операция на украине
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородском Шебекино отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ракетная опасность в Шебекино была объявлена в 5.58 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Шебекино отменили ракетную опасность
МЧС: в белгородском Шебекино отменили ракетную опасность