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В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.05.2024
В Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:01
2024-05-17T06:01
2024-05-17T06:04
специальная военная операция на украине
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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белгородская область
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Белгородская область
В Шебекино объявили ракетную опасность
МЧС: в Шебекино объявили ракетную опасность