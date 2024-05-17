https://ria.ru/20240517/opasnost-1946557293.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность в Белгородской области отменена спустя почти 20 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:00

2024-05-17T00:00

2024-05-17T00:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгородской области отменена спустя почти 20 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 23.37 мск."На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, безопасность, россия