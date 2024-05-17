https://ria.ru/20240517/omsk-1946716002.html
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза - РИА Новости, 17.05.2024
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза
Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:26
2024-05-17T16:26
2024-05-17T16:27
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. "В Омской области в связи с паводками работают 102 мобильные прививочные бригады. Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тысячи человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что все необходимые вакцины есть в наличии. Оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240517/pavodki-1946662639.html
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общество, здоровье - общество, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза
В Омской области более двух тысяч человек привились от гепатита А и шигеллеза