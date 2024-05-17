Рейтинг@Mail.ru
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 17.05.2024 (обновлено: 16:27 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/omsk-1946716002.html
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза - РИА Новости, 17.05.2024
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза
Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:26
2024-05-17T16:27
общество
здоровье - общество
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. "В Омской области в связи с паводками работают 102 мобильные прививочные бригады. Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тысячи человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что все необходимые вакцины есть в наличии. Оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20240517/pavodki-1946662639.html
https://ria.ru/20240517/entsefalit-1946710327.html
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Здоровье - Общество, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза

В Омской области более двух тысяч человек привились от гепатита А и шигеллеза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается
Женщина прививается - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Женщина прививается. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Паводки в Омской области объявили ЧС федерального уровня
Вчера, 13:33
"В Омской области в связи с паводками работают 102 мобильные прививочные бригады. Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тысячи человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все необходимые вакцины есть в наличии. Оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Клещ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Вы привились от клещевого энцефалита?
Вчера, 16:13
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоОмская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала