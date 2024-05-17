https://ria.ru/20240517/omsk-1946716002.html

В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза

В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза - РИА Новости, 17.05.2024

В Омской области идет вакцинация от гепатита А и шигеллеза

Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:26

2024-05-17T16:26

2024-05-17T16:27

общество

здоровье - общество

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вакцину от гепатита А поставили более 2,4 тысячи человек, от шигеллеза более двух тысяч человек в Омской области - на месте работают 102 прививочные бригады, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости рассказали, что паводковая обстановка на территории Омской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. "В Омской области в связи с паводками работают 102 мобильные прививочные бригады. Вакцинацию от гепатита А прошли более 2,4 тысячи человек, в их числе дети, против шигеллеза – более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что все необходимые вакцины есть в наличии. Оказание медпомощи в регионах, затронутых паводками, координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20240517/pavodki-1946662639.html

https://ria.ru/20240517/entsefalit-1946710327.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)