https://ria.ru/20240517/omsk-1946711131.html
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию - РИА Новости, 17.05.2024
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:14
2024-05-17T16:14
2024-05-17T16:14
экономика
жкх
омская область
омск
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". Проект распоряжения был поддержан региональным кабинетом министров. "Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации. Предприятие призвано обеспечивать условия для развития газификации на территории региона и организации газоснабжения граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" из федеральной собственности в областную", - сообщил Хоценко в своем Telegram-канале. Новой организации будет передано имущество, конфискованное у компаний "Омскгазсеть" и обанкротившейся в ноябре 2023 года одноименной "Омскгоргаз".
https://ria.ru/20231221/omsk-1917255618.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_147:0:2686:1904_1920x0_80_0_0_85c65903448253e0a1605a8242138734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, омская область, омск, виталий хоценко
Экономика, ЖКХ, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию
Губернатор Омской области Хоценко создаст новую газоснабжающую компанию