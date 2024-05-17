Рейтинг@Mail.ru
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/omsk-1946711131.html
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию - РИА Новости, 17.05.2024
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:14
2024-05-17T16:14
экономика
жкх
омская область
омск
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". Проект распоряжения был поддержан региональным кабинетом министров. "Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации. Предприятие призвано обеспечивать условия для развития газификации на территории региона и организации газоснабжения граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" из федеральной собственности в областную", - сообщил Хоценко в своем Telegram-канале. Новой организации будет передано имущество, конфискованное у компаний "Омскгазсеть" и обанкротившейся в ноябре 2023 года одноименной "Омскгоргаз".
https://ria.ru/20231221/omsk-1917255618.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_147:0:2686:1904_1920x0_80_0_0_85c65903448253e0a1605a8242138734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, омская область, омск, виталий хоценко
Экономика, ЖКХ, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию

Губернатор Омской области Хоценко создаст новую газоснабжающую компанию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виталий Хоценко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз".
Проект распоряжения был поддержан региональным кабинетом министров.
"Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации. Предприятие призвано обеспечивать условия для развития газификации на территории региона и организации газоснабжения граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" из федеральной собственности в областную", - сообщил Хоценко в своем Telegram-канале.
Новой организации будет передано имущество, конфискованное у компаний "Омскгазсеть" и обанкротившейся в ноябре 2023 года одноименной "Омскгоргаз".
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Рост платы за ЖКУ в Омске будет ниже, чем планируется на федеральном уровне
21 декабря 2023, 16:19
 
ЭкономикаЖКХОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала