https://ria.ru/20240517/omsk-1946711131.html

В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию

В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию - РИА Новости, 17.05.2024

В Омской области создадут новую газоснабжающую компанию

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:14

2024-05-17T16:14

2024-05-17T16:14

экономика

жкх

омская область

омск

виталий хоценко

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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о решении создать новую газоснабжающую компанию в регионе - "Омскгоргаз". Проект распоряжения был поддержан региональным кабинетом министров. "Данное решение позволит системно подойти к решению накопившихся вопросов, связанных с газоснабжением города Омска, а также реализацией президентской программы социальной догазификации. Предприятие призвано обеспечивать условия для развития газификации на территории региона и организации газоснабжения граждан в соответствии с фактической передачей единого имущественного комплекса АО "Омскгоргаз" и "Омскгазсеть" из федеральной собственности в областную", - сообщил Хоценко в своем Telegram-канале. Новой организации будет передано имущество, конфискованное у компаний "Омскгазсеть" и обанкротившейся в ноябре 2023 года одноименной "Омскгоргаз".

https://ria.ru/20231221/omsk-1917255618.html

омская область

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экономика, жкх, омская область, омск, виталий хоценко