https://ria.ru/20240517/obvinenie-1946565482.html

В Приморье обвинили чиновников и предпринимателей в торговле госимуществом

В Приморье обвинили чиновников и предпринимателей в торговле госимуществом - РИА Новости, 17.05.2024

В Приморье обвинили чиновников и предпринимателей в торговле госимуществом

Следователи предъявили обвинение членам состоящей из чиновников и предпринимателей организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном присвоении... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:02

2024-05-17T03:02

2024-05-17T03:02

происшествия

россия

приморский край

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение членам состоящей из чиновников и предпринимателей организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконном присвоении и торговле подлежащим уничтожению государственным имуществом в Приморье, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Отмечается, что обвинения предъявлены сотрудникам территориального управления Росимущества в Приморском крае Горовчуку Д. и Богомолову А., а также пятерым предпринимателям: Ковальчуку Е., Зубкову В., Ковальчуку Н., Исаевой О. и Сериковой В. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в должностных преступлениях, а также сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, приобретении, хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки и мошенничестве. "По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года организованная преступная группа из пяти человек при пособничестве должностных лиц, не выполняя условия государственного контракта об уничтожении или реализации имущества, изъятого у других участников коммерческий деятельности, присваивала его себе и продавала в целях личного обогащения. Всего установлено шесть эпизодов сбыта имущества, повторно поставленного на потребительский рынок", - говорится в сообщении. Отмечается, что по двум эпизодам обвиняемым не удалось сбыть присвоенные товары, так как они были уличены сотрудниками правоохранительных органов. В частности, не успели продать присвоенные велосипеды на сумму свыше 4,9 миллиона рублей. "В настоящее время Горовчук Д., Зубков В. и Ковальчук Е. находятся под стражей, другим обвиняемым избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю", - уточняется в сообщении приморского следкома.

https://ria.ru/20240516/verdikt-1946538969.html

https://ria.ru/20240516/khirurg-1946478689.html

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происшествия, россия, приморский край, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)