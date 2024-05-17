https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946642563.html
РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае
РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае - РИА Новости, 17.05.2024
РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае
Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента HIT и Школа экспорта РЭЦ при поддержке ВТБ и Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) будут обучать... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:51
2024-05-17T12:51
2024-05-17T20:16
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
россия
харбин
китай
ольга дергунова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента HIT и Школа экспорта РЭЦ при поддержке ВТБ и Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) будут обучать предпринимателей особенностям ведения бизнеса в Китае и России, сообщает центр."Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ), Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, Китай) и Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) будут совместно обучать предпринимателей особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между партнерами программы в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Китай.Инициаторами и партнерами по разработке и реализации программ дополнительного образования с российской стороны выступят Банк ВТБ и РЭЦ.Проект был представлен на фестивале-ярмарке "Сделано в России" на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.В 2024 году организаторы планируют провести обучение двух первых групп бизнесменов из России и Китая. Программа, состоящая из онлайн и очного выездного модулей, позволит не только на теоретическом уровне понять, как вести бизнес с новыми зарубежными визави, но и заложить устойчивый фундамент для качественного партнерства в ходе бизнес-миссий."Сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень. Для дальнейшего взаимовыгодного развития этого партнерства необходимо более глубокое погружение в культуру и особенности ведения бизнеса в наших странах. ВШМ СПбГУ как ведущая бизнес школа при содействии лидера финансового сектора, Банка ВТБ и государственного института поддержки несырьевого экспорта, РЭЦ, готовы поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией", – сказала заместитель президента - председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова."В прошлом году Школа экспорта сделала первые шаги в направлении реализации совместных инициатив на международном уровне, организовав турнир по бизнес-переговорам между вузами из России и Китая, в котором также приняли участие студенты Харбинского политехнического университета. И сегодня особенно приятно вступить в официальное сотрудничество по разработке и реализации международной образовательной программы уже для бизнеса с участием таких мощных партнеров, среди которых - Школа менеджмента Харбинского политехнического университета. Нет сомнений, результат такого сотрудничества может стать прекрасным примером объединения усилий и опыта двух стран в области развития бизнес-образования", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
https://ria.ru/20240422/rets-1941436810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, россия, харбин, китай, ольга дергунова, экспорт, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Санкт-Петербургский государственный университет, Владимир Путин, Россия, Харбин, Китай, Ольга Дергунова, Экспорт, Экономика
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента HIT и Школа экспорта РЭЦ при поддержке ВТБ и Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) будут обучать предпринимателей особенностям ведения бизнеса в Китае и России, сообщает центр.
«
"Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ), Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, Китай) и Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) будут совместно обучать предпринимателей особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между партнерами программы в рамках государственного визита президента России Владимира Путина
в Китай.
Инициаторами и партнерами по разработке и реализации программ дополнительного образования с российской стороны выступят Банк ВТБ и РЭЦ.
Проект был представлен на фестивале-ярмарке "Сделано в России" на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
.
В 2024 году организаторы планируют провести обучение двух первых групп бизнесменов из России и Китая. Программа, состоящая из онлайн и очного выездного модулей, позволит не только на теоретическом уровне понять, как вести бизнес с новыми зарубежными визави, но и заложить устойчивый фундамент для качественного партнерства в ходе бизнес-миссий.
«
"Сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень. Для дальнейшего взаимовыгодного развития этого партнерства необходимо более глубокое погружение в культуру и особенности ведения бизнеса в наших странах. ВШМ СПбГУ как ведущая бизнес школа при содействии лидера финансового сектора, Банка ВТБ и государственного института поддержки несырьевого экспорта, РЭЦ, готовы поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией", – сказала заместитель президента - председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
"В прошлом году Школа экспорта сделала первые шаги в направлении реализации совместных инициатив на международном уровне, организовав турнир по бизнес-переговорам между вузами из России и Китая, в котором также приняли участие студенты Харбинского политехнического университета. И сегодня особенно приятно вступить в официальное сотрудничество по разработке и реализации международной образовательной программы уже для бизнеса с участием таких мощных партнеров, среди которых - Школа менеджмента Харбинского политехнического университета. Нет сомнений, результат такого сотрудничества может стать прекрасным примером объединения усилий и опыта двух стран в области развития бизнес-образования", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.