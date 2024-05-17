https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946642563.html

РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае

РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае - РИА Новости, 17.05.2024

РЭЦ организует для экспортеров обучение ведения бизнеса в Китае

Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента HIT и Школа экспорта РЭЦ при поддержке ВТБ и Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) будут обучать... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:51

2024-05-17T12:51

2024-05-17T20:16

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

санкт-петербургский государственный университет

владимир путин

россия

харбин

китай

ольга дергунова

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Высшая школа менеджмента СПбГУ, Школа менеджмента HIT и Школа экспорта РЭЦ при поддержке ВТБ и Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) будут обучать предпринимателей особенностям ведения бизнеса в Китае и России, сообщает центр."Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ), Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, Китай) и Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) будут совместно обучать предпринимателей особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между партнерами программы в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Китай.Инициаторами и партнерами по разработке и реализации программ дополнительного образования с российской стороны выступят Банк ВТБ и РЭЦ.Проект был представлен на фестивале-ярмарке "Сделано в России" на площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.В 2024 году организаторы планируют провести обучение двух первых групп бизнесменов из России и Китая. Программа, состоящая из онлайн и очного выездного модулей, позволит не только на теоретическом уровне понять, как вести бизнес с новыми зарубежными визави, но и заложить устойчивый фундамент для качественного партнерства в ходе бизнес-миссий."Сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень. Для дальнейшего взаимовыгодного развития этого партнерства необходимо более глубокое погружение в культуру и особенности ведения бизнеса в наших странах. ВШМ СПбГУ как ведущая бизнес школа при содействии лидера финансового сектора, Банка ВТБ и государственного института поддержки несырьевого экспорта, РЭЦ, готовы поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией", – сказала заместитель президента - председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова."В прошлом году Школа экспорта сделала первые шаги в направлении реализации совместных инициатив на международном уровне, организовав турнир по бизнес-переговорам между вузами из России и Китая, в котором также приняли участие студенты Харбинского политехнического университета. И сегодня особенно приятно вступить в официальное сотрудничество по разработке и реализации международной образовательной программы уже для бизнеса с участием таких мощных партнеров, среди которых - Школа менеджмента Харбинского политехнического университета. Нет сомнений, результат такого сотрудничества может стать прекрасным примером объединения усилий и опыта двух стран в области развития бизнес-образования", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

https://ria.ru/20240422/rets-1941436810.html

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харбин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, россия, харбин, китай, ольга дергунова, экспорт, экономика