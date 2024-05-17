https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946632887.html

Ведущие вузы обучат особенностям ведения бизнеса в Китае и России

Ведущие вузы обучат особенностям ведения бизнеса в Китае и России - РИА Новости, 17.05.2024

Ведущие вузы обучат особенностям ведения бизнеса в Китае и России

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ), Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, Китай) и Школа... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:28

2024-05-17T12:28

2024-05-17T12:28

китай

россия

владимир путин

ольга дергунова

санкт-петербургский государственный университет

высшая школа менеджмента спбгу

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ), Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, Китай) и Школа экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) будут совместно обучать особенностям ведения транснационального бизнеса между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером программы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между университетами в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Китай. В 2024 году организаторы планируют провести обучение двух первых групп бизнесменов из России и Китая. Программа, состоящая из онлайн и очного выездного модулей, позволит не только на теоретическом уровне понять, как вести бизнес с новыми зарубежными визави, но и заложить устойчивый фундамент для качественного партнерства в ходе бизнес-миссий, говорится в сообщении. "Сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень. Для дальнейшего взаимовыгодного развития этого партнерства необходимо более глубокое погружение в культуру и особенности ведения бизнеса в наших странах. ВШМ СПбГУ <…> при содействии <…> банка ВТБ и государственного института поддержки несырьевого экспорта РЭЦ готовы поделиться самыми передовыми знаниями и практической экспертизой с российскими компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса с Китаем, и китайскими партнерами, выстраивающими деловые отношения с Россией", – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова, слова которой привели в пресс-службе. В рамках создаваемых совместных образовательных программ банк поделится экспертизой, в том числе, по вопросам трансграничных расчётов, что позволит участникам значительно расширить возможности развития бизнеса на международном уровне. "В прошлом году Школа экспорта сделала первые шаги в направлении реализации совместных инициатив на международном уровне, организовав турнир по бизнес-переговорам между вузами из России и Китая, в котором также приняли участие студенты Харбинского политехнического университета. И сегодня особенно приятно вступить в официальное сотрудничество по разработке и реализации международной образовательной программы уже для бизнеса <…>", – считает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240228/vtb-1930076363.html

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, владимир путин, ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, высшая школа менеджмента спбгу, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), втб (банк), твой бизнес – новости