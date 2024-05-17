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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:12
2024-05-17T07:12
2024-05-17T07:41
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574098.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра по Горловке