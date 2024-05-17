Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Украинские войска с 10.35 мск многократно обстреливали Донецк, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров, из них два – кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10.35 до 13.00 было выпущено еще восемь снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам города. О последствиях не сообщается.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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