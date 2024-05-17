https://ria.ru/20240517/obstrel-1946685247.html

В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение

В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение - РИА Новости, 17.05.2024

В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение

Энергоснабжение нарушено в селе Зерново Брянской области после обстрела со стороны ВСУ, повреждены четыре дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

сумская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в селе Зерново Брянской области после обстрела со стороны ВСУ, повреждены четыре дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре домовладения, нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240516/pvo-1946316705.html

брянская область

суземский район

сумская область

россия

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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия