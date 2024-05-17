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В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение
В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение - РИА Новости, 17.05.2024
В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение
Энергоснабжение нарушено в селе Зерново Брянской области после обстрела со стороны ВСУ, повреждены четыре дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:48
2024-05-17T14:48
2024-05-17T14:48
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
сумская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено в селе Зерново Брянской области после обстрела со стороны ВСУ, повреждены четыре дома, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре домовладения, нарушено энергоснабжение", – написал Богомаз.Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240516/pvo-1946316705.html
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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Сумская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
В брянском селе Зерново обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение
Энергоснабжение нарушено в селе Зерново после обстрела ВСУ, пострадавших нет