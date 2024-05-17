https://ria.ru/20240517/obstrel-1946639881.html

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 17.05.2024

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 31 артиллерийский удар по семи населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:42

2024-05-17T12:42

2024-05-17T12:42

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 31 артиллерийский удар по семи населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 артиллерийских ударов. Еще 17 прилетов было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам подверглись Каховка, Горностаевка, Васильевка, Каиры, Новая Каховка, Корсунка, Песчаное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия