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Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 31 артиллерийский удар по семи населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:42
2024-05-17T12:42
2024-05-17T12:42
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла в общей сложности 31 артиллерийский удар по семи населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 14 артиллерийских ударов. Еще 17 прилетов было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам подверглись Каховка, Горностаевка, Васильевка, Каиры, Новая Каховка, Корсунка, Песчаное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 31 артудар по семи населенным пунктам левобережья Днепра