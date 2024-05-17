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Вопросы развития образования на юге России обсудили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.05.2024
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Ростовская область
 
18:57 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/obrazovanie-1946766362.html
Вопросы развития образования на юге России обсудили в Ростове-на-Дону
Вопросы развития образования на юге России обсудили в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.05.2024
Вопросы развития образования на юге России обсудили в Ростове-на-Дону
Вопросы интеграции образовательного пространства юга России и новых регионов обсудили на конференции в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:57
2024-05-17T18:57
ростовская область
ростов-на-дону
образование
вузы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Вопросы интеграции образовательного пространства юга России и новых регионов обсудили на конференции в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба законодательного собрания Ростовской области, организовавшего мероприятие. "Среди озвученных на конференции предложений - создание единой информационной платформы высшего образования России, которая обеспечивала бы доступ к образовательным программам, инновационным методикам, пособиям, учебникам, научным работам", - говорится в сообщении. Кроме того, было предложено создать единый банк данных выпускников ссузов и вузов с целью привлечения потенциальных работодателей. Также среди инициатив - дистанционное непрерывное дополнительное образование, переподготовка и повышение квалификации для педагогов и методистов, совершенствование системы целевого обучения студентов. В обсуждении были подняты наиболее актуальные темы для учебных заведений юга России. Одним из основных стал вопрос подготовки кадров. Первый зампредседателя регионального парламента Андрей Харченко напомнил, что одно из недавних решений, принятых в регионе, - это ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских и педагогических вузов, которая сейчас распространена на средние специальные учебные заведения. Еще одно направление, которое требует повышенного внимания, по данным депутатов, - это помощь в получении дополнительного образования, профессиональной переподготовки и новых специальностей для участников специальной военной операции. "По той информации, которой обладает Фонд защитников Отечества, около 50% участников специальной военной операции по возвращении домой хотели бы получить дополнительное образование или новую специальность. И, конечно, учебные программы всех без исключения вузов и ссузов уже должны быть подготовлены к этой работе", - сказал Харченко. Подводя итоги конференции, руководитель аппарата регионального парламента Алексей Кобилев отметил, что обсуждение в таком формате позволяет устанавливать надежные связи между вузами и ссузами регионов юга России в контексте единого образовательного пространства с новыми территориями. "Я думаю, что единое образовательное пространство - это как раз то направление, в котором надо работать. Во-первых, нужно сформировать единую учебно-методическую базу. Во-вторых, создать студенческие сообщества, которые могли бы интегрироваться и обмениваться опытом. Самое главное - это сетевое обучение, использование электронных библиотек", - сказал Кобилев.
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ростов-на-дону, образование, вузы
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Образование, Вузы

Вопросы развития образования на юге России обсудили в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Вопросы интеграции образовательного пространства юга России и новых регионов обсудили на конференции в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба законодательного собрания Ростовской области, организовавшего мероприятие.
"Среди озвученных на конференции предложений - создание единой информационной платформы высшего образования России, которая обеспечивала бы доступ к образовательным программам, инновационным методикам, пособиям, учебникам, научным работам", - говорится в сообщении. Кроме того, было предложено создать единый банк данных выпускников ссузов и вузов с целью привлечения потенциальных работодателей. Также среди инициатив - дистанционное непрерывное дополнительное образование, переподготовка и повышение квалификации для педагогов и методистов, совершенствование системы целевого обучения студентов.
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В обсуждении были подняты наиболее актуальные темы для учебных заведений юга России. Одним из основных стал вопрос подготовки кадров. Первый зампредседателя регионального парламента Андрей Харченко напомнил, что одно из недавних решений, принятых в регионе, - это ипотека под 1% для выпускников-отличников медицинских и педагогических вузов, которая сейчас распространена на средние специальные учебные заведения.
Еще одно направление, которое требует повышенного внимания, по данным депутатов, - это помощь в получении дополнительного образования, профессиональной переподготовки и новых специальностей для участников специальной военной операции. "По той информации, которой обладает Фонд защитников Отечества, около 50% участников специальной военной операции по возвращении домой хотели бы получить дополнительное образование или новую специальность. И, конечно, учебные программы всех без исключения вузов и ссузов уже должны быть подготовлены к этой работе", - сказал Харченко.
Подводя итоги конференции, руководитель аппарата регионального парламента Алексей Кобилев отметил, что обсуждение в таком формате позволяет устанавливать надежные связи между вузами и ссузами регионов юга России в контексте единого образовательного пространства с новыми территориями. "Я думаю, что единое образовательное пространство - это как раз то направление, в котором надо работать. Во-первых, нужно сформировать единую учебно-методическую базу. Во-вторых, создать студенческие сообщества, которые могли бы интегрироваться и обмениваться опытом. Самое главное - это сетевое обучение, использование электронных библиотек", - сказал Кобилев.
 
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