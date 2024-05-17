https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946727905.html

Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске

Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024

Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске

Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:08

2024-05-17T17:08

2024-05-17T18:41

новороссийск

сергей шишкарев

вениамин кондратьев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бпла

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города, сообщает пресс-служба ГК "Дело"."Пострадавших и повреждений инфраструктуры на терминалах ГК "Дело" в Новороссийске нет. Терминалы работают согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев (владеет 51% ГК "Дело") отметил слаженную работу сотрудников терминалов во время атаки и сообщил, что о происшествии проинформировал Росатом (владеет 49% ГК "Дело")."У многих из коллег в Новороссийске офицерское прошлое, и сработали они по-военному четко и быстро. Рад, что их выучка пригодилась. О происшествии мы сразу проинформировали наших партнеров из Росатома", - отметил он.Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20240515/kuban-1946283407.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, сергей шишкарев, вениамин кондратьев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бпла