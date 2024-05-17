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Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024
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17:08 17.05.2024 (обновлено: 18:41 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946727905.html
Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске
Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024
Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске
Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:08
2024-05-17T18:41
новороссийск
сергей шишкарев
вениамин кондратьев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бпла
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города, сообщает пресс-служба ГК "Дело"."Пострадавших и повреждений инфраструктуры на терминалах ГК "Дело" в Новороссийске нет. Терминалы работают согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев (владеет 51% ГК "Дело") отметил слаженную работу сотрудников терминалов во время атаки и сообщил, что о происшествии проинформировал Росатом (владеет 49% ГК "Дело")."У многих из коллег в Новороссийске офицерское прошлое, и сработали они по-военному четко и быстро. Рад, что их выучка пригодилась. О происшествии мы сразу проинформировали наших партнеров из Росатома", - отметил он.Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.
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новороссийск, сергей шишкарев, вениамин кондратьев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бпла
Новороссийск, Сергей Шишкарев, Вениамин Кондратьев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", БПЛА

Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске

© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Терминал КСК в Новороссийске
Терминал КСК в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
Терминал КСК в Новороссийске
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
"Пострадавших и повреждений инфраструктуры на терминалах ГК "Дело" в Новороссийске нет. Терминалы работают согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.
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В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев (владеет 51% ГК "Дело") отметил слаженную работу сотрудников терминалов во время атаки и сообщил, что о происшествии проинформировал Росатом (владеет 49% ГК "Дело").
"У многих из коллег в Новороссийске офицерское прошлое, и сработали они по-военному четко и быстро. Рад, что их выучка пригодилась. О происшествии мы сразу проинформировали наших партнеров из Росатома", - отметил он.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.
 
НовороссийскСергей ШишкаревВениамин КондратьевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БПЛА
 
 
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