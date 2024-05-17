Терминалы ГК "Дело" не повреждены после ночной атаки БПЛА в Новороссийске
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"Терминал КСК в Новороссийске
© Фото : пресс-служба ГК "Дело"
Терминал КСК в Новороссийске
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ночная атака на объекты Новороссийска не привела к повреждениям объектов Группы компаний "Дело", владеющей зерновым и контейнерным терминалами в порту города, сообщает пресс-служба ГК "Дело".
"Пострадавших и повреждений инфраструктуры на терминалах ГК "Дело" в Новороссийске нет. Терминалы работают согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств", - говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев (владеет 51% ГК "Дело") отметил слаженную работу сотрудников терминалов во время атаки и сообщил, что о происшествии проинформировал Росатом (владеет 49% ГК "Дело").
"У многих из коллег в Новороссийске офицерское прошлое, и сработали они по-военному четко и быстро. Рад, что их выучка пригодилась. О происшествии мы сразу проинформировали наших партнеров из Росатома", - отметил он.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.