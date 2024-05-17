https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946695815.html

Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах

Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах - РИА Новости, 17.05.2024

Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах

Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:27

2024-05-17T15:27

2024-05-17T15:59

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россия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб."По информации в/части (войсковой – ред.) №96527, на улице Герцена с 12.05 до 12.30 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении в пресс-службы администрации города.

https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html

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в мире, россия, новороссийск