Рейтинг@Mail.ru
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 17.05.2024 (обновлено: 15:59 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946695815.html
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах
Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:59
в мире
россия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8f94124a5ba94f3ac532a67a20ee65f.jpg
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб."По информации в/части (войсковой – ред.) №96527, на улице Герцена с 12.05 до 12.30 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении в пресс-службы администрации города.
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html
россия
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747839666_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_6d75517bc8a2ec776c8ece7d893600ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, новороссийск
В мире, Россия, Новороссийск
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах

В Новороссийске на улице Герцена пройдут учебные стрельбы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастница чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Участница чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Участница чемпионата по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб.
"По информации в/части (войсковой – ред.) №96527, на улице Герцена с 12.05 до 12.30 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении в пресс-службы администрации города.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА
Вчера, 15:14
 
В миреРоссияНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала