https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946695815.html
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах
Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:27
2024-05-17T15:59
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Власти Новороссийска сообщили о проведении учебных стрельб."По информации в/части (войсковой – ред.) №96527, на улице Герцена с 12.05 до 12.30 будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении в пресс-службы администрации города.
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html
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в мире, россия, новороссийск
В мире, Россия, Новороссийск
Власти Новороссийска сообщили об учебных стрельбах
В Новороссийске на улице Герцена пройдут учебные стрельбы