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В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html
В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА
В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА
Шестнадцать тысяч жителей Новороссийска и восемь социальных объектов остались без электричества в результате повреждения трансформатора на подстанции из-за... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:14
2024-05-17T15:14
происшествия
новороссийск
краснодарский край
специальная военная операция на украине
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Шестнадцать тысяч жителей Новороссийска и восемь социальных объектов остались без электричества в результате повреждения трансформатора на подстанции из-за атаки БПЛА, работы по восстановлению энергоснабжения планируется закончить к 16.00, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме. "Из-за атаки БПЛА в ночь с 16 на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская", которые обеспечивают электричеством около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, (села - ред.) Борисовки, переулка Краснознаменного, улицы Цемзавод Пролетарий", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации ЕДДС Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки. Уточняется, что завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00. Ранее в оперштабе сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки беспилотников.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941714531.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине
В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА

В Новороссийске восемь социальных объектов остались без света из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Шестнадцать тысяч жителей Новороссийска и восемь социальных объектов остались без электричества в результате повреждения трансформатора на подстанции из-за атаки БПЛА, работы по восстановлению энергоснабжения планируется закончить к 16.00, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме.
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"Из-за атаки БПЛА в ночь с 16 на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская", которые обеспечивают электричеством около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, (села - ред.) Борисовки, переулка Краснознаменного, улицы Цемзавод Пролетарий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации ЕДДС Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки.
Уточняется, что завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00.
Ранее в оперштабе сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
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