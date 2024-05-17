https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946692496.html

В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА

В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024

В Новороссийске 16 тысяч человек остались без света из-за атаки БПЛА

Шестнадцать тысяч жителей Новороссийска и восемь социальных объектов остались без электричества в результате повреждения трансформатора на подстанции из-за... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:14

2024-05-17T15:14

2024-05-17T15:14

происшествия

новороссийск

краснодарский край

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Шестнадцать тысяч жителей Новороссийска и восемь социальных объектов остались без электричества в результате повреждения трансформатора на подстанции из-за атаки БПЛА, работы по восстановлению энергоснабжения планируется закончить к 16.00, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, пострадавших не было. Как сообщили РИА Новости в администрации города, несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения, при этом объекты продолжают работать в штатном режиме. "Из-за атаки БПЛА в ночь с 16 на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции "Гайдук-Тяговая". В результате отключена линия к подстанциям "Пролетарий", "Новорэс", "Геопорт" и "Кирилловская", которые обеспечивают электричеством около 16 тысяч человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, (села - ред.) Борисовки, переулка Краснознаменного, улицы Цемзавод Пролетарий", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по информации ЕДДС Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки. Уточняется, что завершить все работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16.00. Ранее в оперштабе сообщили о повреждении домов на 13 улицах в результате атаки беспилотников.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941714531.html

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, краснодарский край