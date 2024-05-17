https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946576388.html

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T07:06

2024-05-17T07:06

2024-05-17T07:13

специальная военная операция на украине

новороссийск

россия

безопасность

андрей кравченко (государственный служащий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков предупредил жителей города о воздушной тревоге и о приостановке работы общественного транспорта, в том числе школьных автобусов."На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, россия, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий)