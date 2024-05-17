https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946576388.html
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:06
2024-05-17T07:06
2024-05-17T07:13
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
безопасность
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков предупредил жителей города о воздушной тревоге и о приостановке работы общественного транспорта, в том числе школьных автобусов."На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новороссийск, россия, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Безопасность, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Мэр: на территории Новороссийска отменили сигнал воздушной опасности