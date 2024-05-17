Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 17.05.2024 (обновлено: 07:13 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946576388.html
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности
Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:06
2024-05-17T07:13
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
безопасность
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков предупредил жителей города о воздушной тревоге и о приостановке работы общественного транспорта, в том числе школьных автобусов."На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, россия, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Безопасность, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили сигнал воздушной опасности

Мэр: на территории Новороссийска отменили сигнал воздушной опасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков предупредил жителей города о воздушной тревоге и о приостановке работы общественного транспорта, в том числе школьных автобусов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскРоссияБезопасностьАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала