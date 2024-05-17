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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:18
2024-05-17T04:18
2024-05-17T08:40
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников", — написал он.Кондратьев уточнил, что при падении украинских БПЛА произошли локальные возгорания. Экстренные службы ликвидируют последствия происшествия.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
Кондратьев: силы ПВО подавили более 10 дронов ВСУ над Новороссийском