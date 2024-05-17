https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946568193.html

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:18

2024-05-17T04:18

2024-05-17T08:40

специальная военная операция на украине

новороссийск

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

вениамин кондратьев

краснодарский край

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников", — написал он.Кондратьев уточнил, что при падении украинских БПЛА произошли локальные возгорания. Экстренные службы ликвидируют последствия происшествия.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

краснодарский край

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новороссийск, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вениамин кондратьев, краснодарский край