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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 17.05.2024 (обновлено: 08:40 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946568193.html
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:18
2024-05-17T08:40
специальная военная операция на украине
новороссийск
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вениамин кондратьев
краснодарский край
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников", — написал он.Кондратьев уточнил, что при падении украинских БПЛА произошли локальные возгорания. Экстренные службы ликвидируют последствия происшествия.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие.
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новороссийск, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вениамин кондратьев, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске

Кондратьев: силы ПВО подавили более 10 дронов ВСУ над Новороссийском

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников", — написал он.
Кондратьев уточнил, что при падении украинских БПЛА произошли локальные возгорания. Экстренные службы ликвидируют последствия происшествия.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона призвал жителей города сохранять спокойствие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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