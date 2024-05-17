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Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО - РИА Новости, 17.05.2024
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21:42 17.05.2024 (обновлено: 22:00 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novak-1946800217.html
Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО
Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО - РИА Новости, 17.05.2024
Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО
Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:42
2024-05-17T22:00
жкх
северо-кавказский федеральный округ
скфо
россия
экономика
александр новак
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также продолжит курировать Северо-Кавказский федеральный округ, сообщила пресс-служба правительства РФ."Сам вице-премьер непосредственно отвечает за национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также за разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ведении Новака будет разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Также он будет курировать работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. Кроме того, ему поручено координировать разработку и реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами."Он продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию входящих в СКФО регионов", - добавляется в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.
https://ria.ru/20240514/novak-1944170643.html
северо-кавказский федеральный округ
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жкх, северо-кавказский федеральный округ, скфо, россия, экономика, александр новак
ЖКХ, Северо-Кавказский Федеральный округ, СКФО, Россия, Экономика, Александр Новак
Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО

Новак на посту вице-премьера будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также продолжит курировать Северо-Кавказский федеральный округ, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Сам вице-премьер непосредственно отвечает за национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также за разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ведении Новака будет разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Также он будет курировать работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. Кроме того, ему поручено координировать разработку и реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами.
"Он продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию входящих в СКФО регионов", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Александра Новака
14 мая, 21:39
 
ЖКХСеверо-Кавказский Федеральный округСКФОРоссияЭкономикаАлександр Новак
 
 
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