https://ria.ru/20240517/novak-1946800217.html

Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО

Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО - РИА Новости, 17.05.2024

Новак будет отвечать за ряд нацпроектов и курировать СКФО

Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:42

2024-05-17T21:42

2024-05-17T22:00

жкх

северо-кавказский федеральный округ

скфо

россия

экономика

александр новак

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Новак на посту вице-премьера РФ будет отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также продолжит курировать Северо-Кавказский федеральный округ, сообщила пресс-служба правительства РФ."Сам вице-премьер непосредственно отвечает за национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда", а также за разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ведении Новака будет разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Также он будет курировать работу по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. Кроме того, ему поручено координировать разработку и реализацию нацпроектов во взаимодействии с их кураторами."Он продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию входящих в СКФО регионов", - добавляется в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указ, согласно которому Новак был переназначен на пост заместителя председателя правительства.

https://ria.ru/20240514/novak-1944170643.html

северо-кавказский федеральный округ

скфо

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жкх, северо-кавказский федеральный округ, скфо, россия, экономика, александр новак