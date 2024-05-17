https://ria.ru/20240517/niderlandy-1946684449.html

В Нидерландах назвали сроки начала работы нового правительства

В Нидерландах назвали сроки начала работы нового правительства - РИА Новости, 17.05.2024

В Нидерландах назвали сроки начала работы нового правительства

Официальное начало работы нового коалиционного правительства Нидерландов ожидается не раньше конца июня, сообщила в пятницу нидерландская телекомпания NOS. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

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украина

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ГААГА, 17 мая - РИА Новости. Официальное начало работы нового коалиционного правительства Нидерландов ожидается не раньше конца июня, сообщила в пятницу нидерландская телекомпания NOS. Ранее четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. Имя нового премьер-министра пока не объявлено, стороны продолжают обсуждать этот вопрос. Как передает телеканал со ссылкой на посредника этих переговоров Рихарда ван Звола, это не значит, что следующий этап, а именно - непосредственное формирование правительства - произойдет быстро. Ван Звол приступит к работе по формированию нового кабмина на следующей неделе и полагает, что процесс займет "четыре-пять недель". "Тогда официального начала работы нового правительства можно ожидать не раньше конца июня - на неделе с 24 по 30 июня", - передает телеканал. По словам посредника, так называемый программный кабмин "имеет особый характер", поэтому фаза формирования занимает больше времени, чем обычно. Программный кабинет министров, в частности, означает, что лидеры входящих в коалицию партий останутся в Палате представителей (нижней палате парламента), но сами не будут входить в состав правительства. Их задачей будет найти и согласовать кандидатов на должности министров и госсекретарей. Как сообщалось ранее, коалиционное соглашение содержит 10 основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине, инвестиции в социальное обеспечение и меры по борьбе с жилищным кризисом. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Для получения парламентского большинства партия должна получить минимум 76 депутатских мест из 150. Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства, для формирования правительства необходима коалиция с участием нескольких партий. Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB. Стороны начали переговоры о формировании будущего правительства в конце декабря.

https://ria.ru/20231121/niderlandy-1910914274.html

https://ria.ru/20240515/nos-1946217831.html

https://ria.ru/20240516/niderlandy-1946464135.html

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в мире, нидерланды, украина, израиль, герт вилдерс