https://ria.ru/20240517/natsproekty-1946797544.html
Голикову уполномочили координировать реализацию трех нацпроектов
Голикову уполномочили координировать реализацию трех нацпроектов - РИА Новости, 17.05.2024
Голикову уполномочили координировать реализацию трех нацпроектов
Вице-премьер России Татьяна Голикова уполномочена координировать реализацию трех нацпроектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура", сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:33
2024-05-17T21:33
2024-05-17T21:33
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова уполномочена координировать реализацию трех нацпроектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура", сообщает пресс-службе кабмина. "Татьяна Голикова уполномочена координировать разработку, реализацию и контроль трех национальных проектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура", - говорится в сообщении.
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россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Голикову уполномочили координировать реализацию трех нацпроектов
Голикова координирует нацпроекты "Демография", "Здравоохранение" и "Культура"