Рейтинг@Mail.ru
В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 17.05.2024 (обновлено: 17:43 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/nato-1946739249.html
В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине
В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2024
В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине
НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:35
2024-05-17T17:43
в мире
россия
украина
нато
атлантический совет
европа
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи."Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой". Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах. Она также увеличила свое военное производство", - сказал Каволи в ходе тематической дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.По мнению американского генерала, РФ останется "угрозой" для НАТО вне зависимости от того, как разрешится украинский конфликт. Как полагает Каволи, Россия в предстоящие годы будет представлять собой "крупную силу, которой будут руководить все те же люди".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240516/kavoli-1946535577.html
россия
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, атлантический совет , европа, сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, Атлантический совет , Европа, США
В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

НАТО считает Россию большой проблемой независимо от исхода конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи.
"Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой". Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах. Она также увеличила свое военное производство", - сказал Каволи в ходе тематической дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.
По мнению американского генерала, РФ останется "угрозой" для НАТО вне зависимости от того, как разрешится украинский конфликт. Как полагает Каволи, Россия в предстоящие годы будет представлять собой "крупную силу, которой будут руководить все те же люди".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Главком НАТО в Европе признал, что российские силы доказали устойчивость
16 мая, 20:45
 
В миреРоссияУкраинаНАТОАтлантический советЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала