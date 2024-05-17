https://ria.ru/20240517/nato-1946739249.html

В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2024

В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине

НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:35

2024-05-17T17:35

2024-05-17T17:43

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи."Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой". Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах. Она также увеличила свое военное производство", - сказал Каволи в ходе тематической дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.По мнению американского генерала, РФ останется "угрозой" для НАТО вне зависимости от того, как разрешится украинский конфликт. Как полагает Каволи, Россия в предстоящие годы будет представлять собой "крупную силу, которой будут руководить все те же люди".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240516/kavoli-1946535577.html

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украина

европа

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в мире, россия, украина, нато, атлантический совет , европа, сша