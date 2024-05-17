В НАТО считают Россию долгосрочной угрозой даже после конфликта на Украине
НАТО считает Россию большой проблемой независимо от исхода конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. НАТО считает, что Россия будет представлять "долгосрочную угрозу и большую проблему", вне зависимости от исхода украинского конфликта, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи.
"Я считаю, что Россия будет представлять собой долгосрочную угрозу для альянса. В предстоящие годы мы будем сталкиваться с "большой российской проблемой". Россия будет стремиться нарастить численность своих вооруженных сил, и она уже объявила о таких планах. Она также увеличила свое военное производство", - сказал Каволи в ходе тематической дискуссии в Атлантическом совете, организованной в преддверии предстоящего летом саммита НАТО в Вашингтоне.
По мнению американского генерала, РФ останется "угрозой" для НАТО вне зависимости от того, как разрешится украинский конфликт. Как полагает Каволи, Россия в предстоящие годы будет представлять собой "крупную силу, которой будут руководить все те же люди".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.