https://ria.ru/20240517/napadenie-1946718857.html

В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке

В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке - РИА Новости, 17.05.2024

В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке

Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:31

2024-05-17T16:31

2024-05-17T16:33

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по региону. Резонансный инцидент произошел 4 августа прошлого года. "Осужденный, находясь в маршрутном такси вблизи дома 38 по бульвару Победы города Воронежа, обратил внимание на подростка, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Используя малозначительный повод, мужчина причинил подростку телесные повреждения", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в конфликт вмешались пассажиры, которые "помогли пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетнего". Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело хулиганстве. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)