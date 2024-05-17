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В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке - РИА Новости, 17.05.2024
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке
Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:31
2024-05-17T16:31
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ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по региону. Резонансный инцидент произошел 4 августа прошлого года. "Осужденный, находясь в маршрутном такси вблизи дома 38 по бульвару Победы города Воронежа, обратил внимание на подростка, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Используя малозначительный повод, мужчина причинил подростку телесные повреждения", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в конфликт вмешались пассажиры, которые "помогли пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетнего". Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело хулиганстве. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства", - указывается в сообщении.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке
В Воронеже мужчину приговорили к работам за нападение на подростка в маршрутке
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости.
Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление
СК РФ по региону.
Резонансный инцидент произошел 4 августа прошлого года.
"Осужденный, находясь в маршрутном такси вблизи дома 38 по бульвару Победы города Воронежа, обратил внимание на подростка, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Используя малозначительный повод, мужчина причинил подростку телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в конфликт вмешались пассажиры, которые "помогли пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетнего". Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело хулиганстве.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства", - указывается в сообщении.