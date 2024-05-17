Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 17.05.2024 (обновлено: 16:33 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/napadenie-1946718857.html
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке - РИА Новости, 17.05.2024
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке
Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:31
2024-05-17T16:33
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по региону. Резонансный инцидент произошел 4 августа прошлого года. "Осужденный, находясь в маршрутном такси вблизи дома 38 по бульвару Победы города Воронежа, обратил внимание на подростка, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Используя малозначительный повод, мужчина причинил подростку телесные повреждения", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в конфликт вмешались пассажиры, которые "помогли пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетнего". Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело хулиганстве. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240422/debosh-1941566357.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже мужчина напал на подростка за громкие разговоры в маршрутке

В Воронеже мужчину приговорили к работам за нападение на подростка в маршрутке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 1 году и 8 месяцам исправительных работ мужчину, который напал на подростка в маршрутном такси в Воронеже, сообщило управление СК РФ по региону.
Резонансный инцидент произошел 4 августа прошлого года.
"Осужденный, находясь в маршрутном такси вблизи дома 38 по бульвару Победы города Воронежа, обратил внимание на подростка, который, по его мнению, громко разговаривал по телефону. Используя малозначительный повод, мужчина причинил подростку телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в конфликт вмешались пассажиры, которые "помогли пресечь противоправные действия в отношении несовершеннолетнего". Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело хулиганстве.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства", - указывается в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Воронеже мужчина устроил дебош в маршрутке
22 апреля, 16:53
 
ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала