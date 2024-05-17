https://ria.ru/20240517/muzei-1946657265.html

Подмосковные музеи подготовили программу для "Ночи музеев"

Подмосковные музеи подготовили программу для "Ночи музеев" - РИА Новости, 17.05.2024

Подмосковные музеи подготовили программу для "Ночи музеев"

Государственные музеи Московской области подготовили свои программы к ежегодной акции "Ночь музеев", которая пройдет 18 мая по всей стране, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:28

2024-05-17T13:28

2024-05-17T13:28

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственные музеи Московской области подготовили свои программы к ежегодной акции "Ночь музеев", которая пройдет 18 мая по всей стране, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Так, в музее "Новый Иерусалим" состоится "Музейный Art Quiz" по выставке "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников". В ходе мероприятия посетители смогут в увлекательной форме самостоятельно познакомиться с выставкой и многим другим. Музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" подготовил рассказ о семье Чеховых и о семейных традициях XIX века. На выставке "Брачная лихорадка" гости узнают об обычаях и традициях создания семьи в те времена, чем была наполнена семейная жизнь современников А.П. Чехова. Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину предложит своим гостям разнообразные лекции, мастер-классы, детские игровые программы, демонстрацию подлинных фотографий семьи Чайковских из фондов музея и рассказ о близких и дорогих Петру Ильичу людях. В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока состоится концерт воспитанников и педагогов вокально-хоровой студии "Звучность". В ходе экскурсии по усадьбе Тараканово посетители познакомятся с библиотекой С.С. Лесневского и историей создания музея-заповедника. Звенигородский государственный музей-заповедник в "Ночь музеев" проведет экскурсию-прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря. В Звенигородском манеже состоятся интерактивная программа "Простые радости", коллективная творческая программа "Зажги свою звезду над Звенигородом!" и концерт "Две линии: романс и джаз". В историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдут интерактивное занятие для детей с родителями "Игры пушкинской поры" и музейно-образовательная программа по сказкам А.С. Пушкина. В "Ночь музеев" откроются выставки живописи и керамики "Пушкинская эпоха" творческого объединения "Артель" и уникальная экспозиция "Перевязочный пункт русской армии в Вяземах в Отечественной войне 1812 года". Серпуховской историко-художественный музей подготовил для гостей иммерсивную программу "Маковские. В кругу друзей" по выставке "Маковские. Константин и Владимир", которая проходит в музее. Посетители узнают, как встречали гостей в доме знаменитой семьи и смогут принять участие в любимых развлечениях Константина Маковского.

https://ria.ru/20240516/vdnkh-1946534619.html

https://ria.ru/20240516/moskva-1946478988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), клин, ночь музеев