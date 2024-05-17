https://ria.ru/20240517/moskva-1946696586.html
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы - РИА Новости, 17.05.2024
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:30
2024-05-17T15:30
2024-05-17T15:30
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. Мероприятия проводятся поэтапно. После этого начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении. Отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако, в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жкх, теплоснабжение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Теплоснабжение
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. Мероприятия проводятся поэтапно. После этого начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.
Отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако, в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.