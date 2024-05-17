https://ria.ru/20240517/moskva-1946696586.html

В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы

В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы - РИА Новости, 17.05.2024

В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы

В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:30

2024-05-17T15:30

2024-05-17T15:30

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москва

жкх

теплоснабжение

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. Мероприятия проводятся поэтапно. После этого начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении. Отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако, в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.

https://ria.ru/20240517/servis-1946695704.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, теплоснабжение