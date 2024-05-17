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В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы - РИА Новости, 17.05.2024
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15:30 17.05.2024
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В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы - РИА Новости, 17.05.2024
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы
В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:30
2024-05-17T15:30
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москва
жкх
теплоснабжение
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. Мероприятия проводятся поэтапно. После этого начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении. Отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако, в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
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москва, жкх, теплоснабжение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Теплоснабжение

В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в московской квартире
Батарея в московской квартире - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея в московской квартире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к переводу систем теплоснабжения на летний режим работы. В связи с установлением необходимых положительных температур наружного воздуха приступили к отключению отопления. Мероприятия проводятся поэтапно. После этого начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.
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Отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако, в связи с низкими температурами воздуха 6 мая было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХТеплоснабжение
 
 
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