https://ria.ru/20240517/moskva-1946695238.html
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну - РИА Новости, 17.05.2024
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну
Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:25
2024-05-17T15:25
2024-05-17T15:25
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сергей собянин
жкх
отопление
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. Сначала отопительный сезон завершили 29 апреля, но 6 мая из-за резкого похолодания мэр столицы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла. Как сообщали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в связи с потеплением 17 мая систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Отключение пройдет поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
https://ria.ru/20240517/blagoustroystvo-1946596682.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, жкх, отопление
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, ЖКХ, Отопление
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну.
Сначала отопительный сезон завершили 29 апреля, но 6 мая из-за резкого похолодания мэр столицы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла.
Как сообщали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в связи с потеплением 17 мая систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов.
Отключение пройдет поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.