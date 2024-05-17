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Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну - РИА Новости, 17.05.2024
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15:25 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/moskva-1946695238.html
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну - РИА Новости, 17.05.2024
Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну
Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:25
2024-05-17T15:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
жкх
отопление
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. Сначала отопительный сезон завершили 29 апреля, но 6 мая из-за резкого похолодания мэр столицы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла. Как сообщали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в связи с потеплением 17 мая систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Отключение пройдет поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
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москва, сергей собянин, жкх, отопление
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, ЖКХ, Отопление

Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну.
Сначала отопительный сезон завершили 29 апреля, но 6 мая из-за резкого похолодания мэр столицы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла.
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
Вчера, 10:35
Как сообщали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в связи с потеплением 17 мая систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов.
Отключение пройдет поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинЖКХОтопление
 
 
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