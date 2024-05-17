https://ria.ru/20240517/moskva-1946695238.html

Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну

Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну - РИА Новости, 17.05.2024

Отопление начнут отключать в Москве второй раз за весну

Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:25

2024-05-17T15:25

2024-05-17T15:25

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москва

сергей собянин

жкх

отопление

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отопление начнут отключать в Москве в пятницу второй раз за весну. Сначала отопительный сезон завершили 29 апреля, но 6 мая из-за резкого похолодания мэр столицы Сергей Собянин дал указание возобновить подачу тепла. Как сообщали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в связи с потеплением 17 мая систему теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов. Отключение пройдет поэтапно в такой последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

https://ria.ru/20240517/blagoustroystvo-1946596682.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, жкх, отопление