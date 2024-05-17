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Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты - РИА Новости, 17.05.2024
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03:26 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты - РИА Новости, 17.05.2024
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:26
2024-05-17T03:26
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин. "Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - сказал Дубровин. За последнее время число "угонов" сим-карт значительно выросло, и, как считает эксперт, на это оказало влияние увеличение количества виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер прямо на сайте. Мошенники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора. По мнению Дубровина, определенное влияние оказало увеличение объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных персональных данных, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах. "За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - отметил эксперт. Чтобы не попасться на такое мошенничество, эксперт советует устанавливать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты следует обращаться в техподдержку компании.
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Эксперт Дубровин: мошенники научились дистанционно красть сим-карты

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.
"Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - сказал Дубровин.
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За последнее время число "угонов" сим-карт значительно выросло, и, как считает эксперт, на это оказало влияние увеличение количества виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер прямо на сайте. Мошенники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора.
По мнению Дубровина, определенное влияние оказало увеличение объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных персональных данных, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах.
"За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - отметил эксперт.
Чтобы не попасться на такое мошенничество, эксперт советует устанавливать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты следует обращаться в техподдержку компании.
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