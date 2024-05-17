https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты - РИА Новости, 17.05.2024

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:26

2024-05-17T03:26

2024-05-17T03:26

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мошенники научились красть сим-карты дистанционно - они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего человек потеряет доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин. "Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - сказал Дубровин. За последнее время число "угонов" сим-карт значительно выросло, и, как считает эксперт, на это оказало влияние увеличение количества виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер прямо на сайте. Мошенники пользуются этим и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефона у виртуального оператора. По мнению Дубровина, определенное влияние оказало увеличение объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных персональных данных, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах. "За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - отметил эксперт. Чтобы не попасться на такое мошенничество, эксперт советует устанавливать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию, где это возможно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты следует обращаться в техподдержку компании.

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html

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общество, технологии, россия