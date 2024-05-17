https://ria.ru/20240517/morpekhi-1946570380.html
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 17.05.2024
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T05:06
2024-05-17T05:06
2024-05-17T05:37
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532702_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_f8c2a479d80b28c726231d3d71cc50a3.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html
https://ria.ru/20240517/istrebiteli-1946570190.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532702_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_b89f575c260c20375f48a2bd57276ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра
МО: расчет гаубицы Д-30 морпехов уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ.
Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.