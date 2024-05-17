https://ria.ru/20240517/morpekhi-1946570380.html

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 17.05.2024

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:06

2024-05-17T05:06

2024-05-17T05:37

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ГЕНИЧЕСК, 17 мая - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота РФ уничтожили замаскированные укрепленные позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов противника на правом берегу Днепра Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Когда цели были поражены, расчет оперативно замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 10 километров, скорость прицельной стрельбы при этом достигала восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь им помогали расчеты беспилотной авиации ВС РФ. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также плавсредств противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность