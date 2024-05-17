https://ria.ru/20240517/moldaviya-1946759870.html

Санду обсудила с лидерами ФРГ развитие экономического сотрудничества

Санду обсудила с лидерами ФРГ развитие экономического сотрудничества - РИА Новости, 17.05.2024

Санду обсудила с лидерами ФРГ развитие экономического сотрудничества

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила с руководством Германии возможность развития экономического сотрудничества между странами. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:28

2024-05-17T18:28

2024-05-17T18:31

в мире

молдавия

германия

кишинев

майя санду

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что обсудила с руководством Германии возможность развития экономического сотрудничества между странами. Санду находится в Берлине с рабочим визитом. Она встретилась с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, спикером законодательного собрания Бербелем Басом и членами парламентских комитетов по иностранным и европейским делам. "Германия является сильным и важным союзником Молдавии на пути к Европейскому союзу, демократии и процветанию. Сегодня мы обсудили экономическое сотрудничество, которое поможет нам развивать экономику и создавать безопасные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Германия является одним из наших основных торговых партнеров и важным источником инвестиций. Мы стремимся углублять эти экономические связи", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По ее словам, лидеры Германии поддерживают вступление Молдавии в ЕС, чтобы граждане республики могли жить в мире, взаимопонимании и процветании. "Наши европейские устремления и реформы, которые мы проводим, были важной темой сегодняшних дискуссий. В этом контексте я пригласил федерального канцлера Шольца в Кишинев, чтобы увидеть шаги, которые мы предпринимаем на пути модернизации", - добавила Санду. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

https://ria.ru/20240517/gutsul-1946677685.html

https://ria.ru/20230926/moldaviya-1898819218.html

молдавия

германия

кишинев

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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз, facebook