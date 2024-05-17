СМИ: в Чернигове театр отменил спектакли из-за мобилизации артистов
"Страна": Молодежный театр Чернигова отменил спектакли из-за мобилизации актеров
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Молодежный театр в украинском Чернигове отменил выступления из-за мобилизации артистов, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Чернигове отменили два спектакля Молодежного театра из-за мобилизации артистов", - говорится в сообщении "Страны". Не уточняется, сколько актеров попали под мобилизацию. По данным издания, отменены только два спектакля труппы, намеченные на 17 и 18 мая: "Зачарованная Десна" и "Бравый солдат Швейк".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.