https://ria.ru/20240517/mobilizatsiya-1946781478.html

СМИ: в Чернигове театр отменил спектакли из-за мобилизации артистов

СМИ: в Чернигове театр отменил спектакли из-за мобилизации артистов - РИА Новости, 17.05.2024

СМИ: в Чернигове театр отменил спектакли из-за мобилизации артистов

Молодежный театр в украинском Чернигове отменил выступления из-за мобилизации артистов, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:42

2024-05-17T19:42

2024-05-17T19:43

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Молодежный театр в украинском Чернигове отменил выступления из-за мобилизации артистов, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В Чернигове отменили два спектакля Молодежного театра из-за мобилизации артистов", - говорится в сообщении "Страны". Не уточняется, сколько актеров попали под мобилизацию. По данным издания, отменены только два спектакля труппы, намеченные на 17 и 18 мая: "Зачарованная Десна" и "Бравый солдат Швейк". Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240517/kanev-1946709781.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чернигов, вооруженные силы украины