https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799607.html

Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития

Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития - РИА Новости, 17.05.2024

Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:41

2024-05-17T21:41

2024-05-17T22:41

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации всех положений послания президента Федеральному Собранию", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. Он подчеркнул, что они должны быть приоритетными в деятельности правительства, и попросил "всех внимательно за этим следить".

https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799444.html

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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин