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Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития - РИА Новости, 17.05.2024
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21:41 17.05.2024 (обновлено: 22:41 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799607.html
Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития
Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:41
2024-05-17T22:41
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации всех положений послания президента Федеральному Собранию", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. Он подчеркнул, что они должны быть приоритетными в деятельности правительства, и попросил "всех внимательно за этим следить".
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799444.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития

Мишустин призвал правительство внимательно отнестись к целям развития 2030 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
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"Прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также к реализации всех положений послания президента Федеральному Собранию", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Он подчеркнул, что они должны быть приоритетными в деятельности правительства, и попросил "всех внимательно за этим следить".
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