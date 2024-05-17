https://ria.ru/20240517/minvody-1946718464.html
Пожар в аэропорту Минвод произошел из-за нарушения техники безопасности
Пожар в аэропорту Минвод произошел из-за нарушения техники безопасности - РИА Новости, 17.05.2024
Пожар в аэропорту Минвод произошел из-за нарушения техники безопасности
Пожар перед международным аэропортом Минеральных Вод произошел в связи с нарушением техники безопасности, заявил глава Минераловодского округа Вячеслав... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:30
2024-05-17T16:30
2024-05-17T16:51
минеральные воды
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ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Пожар перед международным аэропортом Минеральных Вод произошел в связи с нарушением техники безопасности, заявил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.Ранее сообщалось, что в пятницу днем на привокзальной площади в аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание кровли двухэтажного здания. Со слов губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в здании проводился ремонт под будущее кафе и оно не имеет отношения к аэропорту. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, в 16.15 мск была объявлена полная ликвидация."Поводов для беспокойств нет. ...Возгорание произошло не на территории аэропорта. Скорее всего внештатная ситуация произошла в связи с нарушением порядка производства работ и техники безопасности при производстве работ", – рассказал Сергиенко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, "срывов каких-то сроков отбытия либо приема рейсов нет"."Все наши прибывающие, все наши граждане, жители, туристы, которые на территорию аэропорта либо выезжают, либо отъезжают, через громкоговорители эта информация озвучивается. Для того, чтобы люди чувствовали, что в принципе никакой критичной проблемы нет", – добавил Сергиенко.
https://ria.ru/20240517/minvody-1946714957.html
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минеральные воды, россия, ставропольский край, происшествия, коммерческая недвижимость, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минеральные Воды, Россия, Ставропольский край, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владимир Владимиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в аэропорту Минвод произошел из-за нарушения техники безопасности
Пожар в аэропорту Минеральных Вод произошел из-за нарушения техники безопасности
ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Пожар перед международным аэропортом Минеральных Вод произошел в связи с нарушением техники безопасности, заявил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем на привокзальной площади в аэропорту Минеральных Вод произошло возгорание кровли двухэтажного здания. Со слов губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
, в здании проводился ремонт под будущее кафе и оно не имеет отношения к аэропорту. Сотрудники МЧС
локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, в 16.15 мск была объявлена полная ликвидация.
"Поводов для беспокойств нет. ...Возгорание произошло не на территории аэропорта. Скорее всего внештатная ситуация произошла в связи с нарушением порядка производства работ и техники безопасности при производстве работ", – рассказал Сергиенко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, "срывов каких-то сроков отбытия либо приема рейсов нет".
"Все наши прибывающие, все наши граждане, жители, туристы, которые на территорию аэропорта либо выезжают, либо отъезжают, через громкоговорители эта информация озвучивается. Для того, чтобы люди чувствовали, что в принципе никакой критичной проблемы нет", – добавил Сергиенко.