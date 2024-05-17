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Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани - РИА Новости, 17.05.2024
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16:23 17.05.2024 (обновлено: 17:05 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minvody-1946714957.html
Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани
Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани - РИА Новости, 17.05.2024
Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани
Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорте Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения, заявил губернатор... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:23
2024-05-17T17:05
минеральные воды
ставропольский край
россия
происшествия
коммерческая недвижимость
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорте Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."В интернете появились кадры пожара на территории аэропорта Минеральные Воды. Спешу всех успокоить: к самому аэровокзалу этот пожар не имеет отношения, воздушная гавань работает в штатном режиме", – написал Владимиров.Губернатор добавил, что пожар произошел в двухэтажном здании, "которое расположено на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе".
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минеральные воды
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Тушение пожара в аэропорту Минеральных Вод
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минеральные воды, ставропольский край, россия, происшествия, коммерческая недвижимость, владимир владимиров
Минеральные Воды, Ставропольский край, Россия, Происшествия, Коммерческая недвижимость, Владимир Владимиров
Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани

Губернатор: пожар в аэропорту Минеральных Вод произошел во время ремонта

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорте Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
"В интернете появились кадры пожара на территории аэропорта Минеральные Воды. Спешу всех успокоить: к самому аэровокзалу этот пожар не имеет отношения, воздушная гавань работает в штатном режиме", – написал Владимиров.
Губернатор добавил, что пожар произошел в двухэтажном здании, "которое расположено на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе".
Пожар на кровле здания рядом с аэропортом Минеральных Вод - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 16:30
 
Минеральные ВодыСтавропольский крайРоссияПроисшествияКоммерческая недвижимостьВладимир Владимиров
 
 
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