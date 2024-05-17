https://ria.ru/20240517/minvody-1946714957.html

Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани

Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани - РИА Новости, 17.05.2024

Пожар в здании в аэропорту Минеральных Вод не имеет отношения к авиагавани

Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорте Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения, заявил губернатор... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:23

2024-05-17T16:23

2024-05-17T17:05

минеральные воды

ставропольский край

россия

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коммерческая недвижимость

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорте Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."В интернете появились кадры пожара на территории аэропорта Минеральные Воды. Спешу всех успокоить: к самому аэровокзалу этот пожар не имеет отношения, воздушная гавань работает в штатном режиме", – написал Владимиров.Губернатор добавил, что пожар произошел в двухэтажном здании, "которое расположено на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе".

https://ria.ru/20240517/minvody-1946718464.html

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минеральные воды, ставропольский край, россия, происшествия, коммерческая недвижимость, владимир владимиров