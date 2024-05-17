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Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания - РИА Новости, 17.05.2024
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15:54 17.05.2024 (обновлено: 16:02 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minvody-1946704925.html
Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания
Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания - РИА Новости, 17.05.2024
Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания
Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах, сама авиагавань работает штатно, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:54
2024-05-17T16:02
россия
минеральные воды
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах, сама авиагавань работает штатно, сообщает пресс-служба аэропорта."Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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россия, минеральные воды, происшествия, ставропольский край
Россия, Минеральные Воды, Происшествия, Ставропольский край
Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания

Аэропорт Минвод работает штатно после возгорания на привокзальной площади

© Фото : соцсетиПожар в аэропорту Минеральных Вод
Пожар в аэропорту Минеральных Вод - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : соцсети
Пожар в аэропорту Минеральных Вод
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах, сама авиагавань работает штатно, сообщает пресс-служба аэропорта.
"Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
 
РоссияМинеральные ВодыПроисшествияСтавропольский край
 
 
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