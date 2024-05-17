https://ria.ru/20240517/minvody-1946704925.html

Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания

Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания - РИА Новости, 17.05.2024

Аэропорт Минеральных Вод сообщил, что работает штатно после возгорания

Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах, сама авиагавань работает штатно, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:54

2024-05-17T15:54

2024-05-17T16:02

россия

минеральные воды

происшествия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946703686_0:438:1007:1004_1920x0_80_0_0_dd1925a055c2642fda22fb61e2ac6678.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар произошел на привокзальной площади аэропорта в Минеральных Водах, сама авиагавань работает штатно, сообщает пресс-служба аэропорта."Произошло возгорание строящегося временного сооружения на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минеральные Воды не является. Пожар локализован. Аэропорт Минеральные Воды работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

россия

минеральные воды

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, минеральные воды, происшествия, ставропольский край