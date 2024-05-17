https://ria.ru/20240517/minoborony-1946694995.html

Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника

Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника - РИА Новости, 17.05.2024

Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника

Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:24

2024-05-17T15:24

2024-05-17T16:20

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая."Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Раздоловки, Красного, Спорного и Часова Яра Донецкой Народной Республики."Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять "Leopard-2А1" производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946698635.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, клещеевка, луганская народная республика