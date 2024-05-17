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Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника - РИА Новости, 17.05.2024
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15:24 17.05.2024 (обновлено: 16:20 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minoborony-1946694995.html
Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника
Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника - РИА Новости, 17.05.2024
Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника
Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:24
2024-05-17T16:20
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая."Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Раздоловки, Красного, Спорного и Часова Яра Донецкой Народной Республики."Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять "Leopard-2А1" производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946698635.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, клещеевка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Клещеевка, Луганская Народная Республика
Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника

Минобороны: группа "Юг" за неделю уничтожила до 3725 военных противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг”
Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг”. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая.
"Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Раздоловки, Красного, Спорного и Часова Яра Донецкой Народной Республики.
"Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять "Leopard-2А1" производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.
Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.
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