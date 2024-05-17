Подразделения группировки "Юг" продолжили углубляться в оборону противника
Минобороны: группа "Юг" за неделю уничтожила до 3725 военных противника
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг”
Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг”. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки продолжили углубляться в оборону противника, ВСУ за неделю потеряли до 3725 военных и пяти танков Leopard-2А1, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая.
"Нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых подразделений ВСУ в районах Белогоровки Луганской Народной Республики, Раздоловки, Красного, Спорного и Часова Яра Донецкой Народной Республики.
"Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять "Leopard-2А1" производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.
Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.