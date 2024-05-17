https://ria.ru/20240517/minoborony-1946694014.html
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:21
2024-05-17T15:21
2024-05-17T15:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816187797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_057132a95913a8c1f65c6f8d03551d5f.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240517/svo-1946694157.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816187797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9a1bf800b1cc9a74f8207fe5f776ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
ВС России продолжают продвижение вглубь обороны противника в Харьковской области