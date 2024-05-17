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ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 17.05.2024 (обновлено: 15:45 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minoborony-1946694014.html
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:21
2024-05-17T15:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240517/svo-1946694157.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области

ВС России продолжают продвижение вглубь обороны противника в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Российские военнослужащие в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области, отмечает МО РФ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Группировка "Север" отразила 21 контратаку ВСУ за неделю
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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