https://ria.ru/20240517/minoborony-1946694014.html

ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области

ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости, 17.05.2024

ВС России за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области

Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:21

2024-05-17T15:21

2024-05-17T15:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240517/svo-1946694157.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)