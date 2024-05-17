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Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:19
2024-05-17T15:19
2024-05-17T16:07
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 11 по 17 мая… Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946695582.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием