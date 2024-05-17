Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 17.05.2024 (обновлено: 16:07 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minoborony-1946693661.html
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 17.05.2024
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ
ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:19
2024-05-17T16:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780002743_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_3f42f46db56961e38ae6c13d8f61cab1.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."С 11 по 17 мая… Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240517/spetsoperatsiya-1946695582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780002743_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_f3765489a39dbf4ab83337996e9eada3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли за неделю 28 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"С 11 по 17 мая… Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
ВСУ потеряли до 40 солдат в зоне ответственности "Днепра" за сутки
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала