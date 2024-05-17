https://ria.ru/20240517/minnikhanov-1946638493.html
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83% - РИА Новости, 17.05.2024
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%
Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:36
2024-05-17T12:36
2024-05-17T12:36
республика татарстан
казань
рустам минниханов
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с делегацией Организации исламского сотрудничества на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". "Рустам Минниханов отметил растущий товарооборот со странами ОИС. В прошлом году он увеличился на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Вместе с тем, по словам главы Татарстана, потенциал экономических взаимоотношений республики со странами ОИС намного больше. Большие перспективы сотрудничества он обозначил в области развития исламской экономики, индустрии халяль, сфере образования, в частности, подготовке богословов, туризме, культуре, спорте. Минниханов подчеркнул, что Россия рассматривает государства исламской цивилизации как своего надежного партнера в деле построения многополярного мироустройства, обеспечения международной безопасности, стабильности, решения экономических проблем на региональном уровне. "Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. Я неоднократно встречался с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрахимом Тахой. Наши контакты с руководством организации становятся доброй традицией. Рады динамике и уровню наших отношений, наработанных за прошедшие годы", - сказал он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946394974.html
https://ria.ru/20240516/gruppa-1946376729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с делегацией Организации исламского сотрудничества на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
"Рустам Минниханов отметил растущий товарооборот со странами ОИС. В прошлом году он увеличился на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по словам главы Татарстана, потенциал экономических взаимоотношений республики со странами ОИС намного больше. Большие перспективы сотрудничества он обозначил в области развития исламской экономики, индустрии халяль, сфере образования, в частности, подготовке богословов, туризме, культуре, спорте.
Минниханов подчеркнул, что Россия
рассматривает государства исламской цивилизации как своего надежного партнера в деле построения многополярного мироустройства, обеспечения международной безопасности, стабильности, решения экономических проблем на региональном уровне.
"Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. Я неоднократно встречался с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрахимом Тахой. Наши контакты с руководством организации становятся доброй традицией. Рады динамике и уровню наших отношений, наработанных за прошедшие годы", - сказал он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани
14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
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