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Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83% - РИА Новости, 17.05.2024
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:36 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/minnikhanov-1946638493.html
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83% - РИА Новости, 17.05.2024
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%
Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:36
2024-05-17T12:36
республика татарстан
казань
рустам минниханов
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с делегацией Организации исламского сотрудничества на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". "Рустам Минниханов отметил растущий товарооборот со странами ОИС. В прошлом году он увеличился на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Вместе с тем, по словам главы Татарстана, потенциал экономических взаимоотношений республики со странами ОИС намного больше. Большие перспективы сотрудничества он обозначил в области развития исламской экономики, индустрии халяль, сфере образования, в частности, подготовке богословов, туризме, культуре, спорте. Минниханов подчеркнул, что Россия рассматривает государства исламской цивилизации как своего надежного партнера в деле построения многополярного мироустройства, обеспечения международной безопасности, стабильности, решения экономических проблем на региональном уровне. "Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. Я неоднократно встречался с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрахимом Тахой. Наши контакты с руководством организации становятся доброй традицией. Рады динамике и уровню наших отношений, наработанных за прошедшие годы", - сказал он. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240516/minnikhanov-1946394974.html
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казань, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества

Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкГлава Татарстан Рустам Минниханов на форуме "Россия – исламский мир: KazanForum"
Глава Татарстан Рустам Минниханов на форуме Россия – исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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Глава Татарстан Рустам Минниханов на форуме "Россия – исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества в 2023 году вырос на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с делегацией Организации исламского сотрудничества на полях международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
"Рустам Минниханов отметил растущий товарооборот со странами ОИС. В прошлом году он увеличился на 83% и составил 5,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Глава Татарстан Рустам Минниханов на форуме Россия – исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Вместе с тем, по словам главы Татарстана, потенциал экономических взаимоотношений республики со странами ОИС намного больше. Большие перспективы сотрудничества он обозначил в области развития исламской экономики, индустрии халяль, сфере образования, в частности, подготовке богословов, туризме, культуре, спорте.
Минниханов подчеркнул, что Россия рассматривает государства исламской цивилизации как своего надежного партнера в деле построения многополярного мироустройства, обеспечения международной безопасности, стабильности, решения экономических проблем на региональном уровне.
"Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. Я неоднократно встречался с генеральным секретарем ОИС Хусейном Ибрахимом Тахой. Наши контакты с руководством организации становятся доброй традицией. Рады динамике и уровню наших отношений, наработанных за прошедшие годы", - сказал он.
Заседание группы стратегического видения Россия – Исламский мир
Роль группы стратегического видения "Россия — исламский мир" возросла
16 мая, 12:07
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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