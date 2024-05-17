https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на "вещательную деятельность" ряда российских СМИ в Евросоюзе, заявила, что МИД уже... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:47

2024-05-17T18:47

2024-05-17T19:26

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

мария захарова

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на "вещательную деятельность" ряда российских СМИ в Евросоюзе, заявила, что МИД уже неоднократно предупреждал, что такие репрессивные меры не останутся без реакции со стороны России."Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших упомянутое решение ЕСовских столицах", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946766215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, мария захарова, еврокомиссия