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МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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18:47 17.05.2024 (обновлено: 19:26 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на "вещательную деятельность" ряда российских СМИ в Евросоюзе, заявила, что МИД уже... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:47
2024-05-17T19:26
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
мария захарова
еврокомиссия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на "вещательную деятельность" ряда российских СМИ в Евросоюзе, заявила, что МИД уже неоднократно предупреждал, что такие репрессивные меры не останутся без реакции со стороны России."Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших упомянутое решение ЕСовских столицах", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, мария захарова, еврокомиссия
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Мария Захарова, Еврокомиссия
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ

МИД: ЕС ответственен за развитие событий после санкций против российских СМИ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на "вещательную деятельность" ряда российских СМИ в Евросоюзе, заявила, что МИД уже неоднократно предупреждал, что такие репрессивные меры не останутся без реакции со стороны России.
"Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших упомянутое решение ЕСовских столицах", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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