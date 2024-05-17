МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры
МИД: Евросоюз зачищает информпространство от альтернативных точек зрения
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.
"Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", - сказала Захарова.
По ее словам, такой запрет — ни что иное как очередное свидетельство пренебрежения Евросоюзом своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ.
"Это еще одно из многочисленных свидетельств пренебрежения Евросоюзом и входящими в его состав государствами своими международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ и очередной пример вырождения демократических обществ в странах "коллективного Запада", - подытожила Захарова.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.