https://ria.ru/20240517/mid-1946762725.html

МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры

МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры - РИА Новости, 17.05.2024

МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры

Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:43

2024-05-17T18:43

2024-05-17T19:24

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

в мире

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД."Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", - сказала Захарова.По ее словам, такой запрет — ни что иное как очередное свидетельство пренебрежения Евросоюзом своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ."Это еще одно из многочисленных свидетельств пренебрежения Евросоюзом и входящими в его состав государствами своими международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ и очередной пример вырождения демократических обществ в странах "коллективного Запада", - подытожила Захарова.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html

https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946766215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, в мире, мария захарова