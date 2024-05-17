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МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры - РИА Новости, 17.05.2024
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18:43 17.05.2024 (обновлено: 19:24 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mid-1946762725.html
МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры
МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры - РИА Новости, 17.05.2024
МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры
Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:43
2024-05-17T19:24
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД."Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", - сказала Захарова.По ее словам, такой запрет — ни что иное как очередное свидетельство пренебрежения Евросоюзом своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ."Это еще одно из многочисленных свидетельств пренебрежения Евросоюзом и входящими в его состав государствами своими международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ и очередной пример вырождения демократических обществ в странах "коллективного Запада", - подытожила Захарова.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html
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россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, в мире, мария захарова
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, В мире, Мария Захарова
МИД назвал санкции против российских СМИ продолжением политической цензуры

МИД: Евросоюз зачищает информпространство от альтернативных точек зрения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия рассматривает введение Евросоюзом запрета "вещательной деятельности" российских СМИ как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.
"Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
Вчера, 18:47
По ее словам, такой запрет — ни что иное как очередное свидетельство пренебрежения Евросоюзом своими обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ.
"Это еще одно из многочисленных свидетельств пренебрежения Евросоюзом и входящими в его состав государствами своими международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ и очередной пример вырождения демократических обществ в странах "коллективного Запада", - подытожила Захарова.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени
Вчера, 18:56
 
РоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении РоссииВ миреМария Захарова
 
 
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